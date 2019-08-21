В Правобережном районе Северной Осетии учебный год начнется 5 сентября

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-21T12:32:51+03:00

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В связи с проведением общенациональных памятных мероприятий 1 - 3 сентября в Беслане День знаний в образовательных учреждениях республики в этом году перенесен на 4 сентября, за исключением школ Правобережного района, где дети сядут за парты 5-го.

С 31 августа по 6 сентября личный состав МВД РФ по РСО - Алания переходит на усиленный режим несения службы. Правопорядок и покой граждан в эти дни будут охранять 3700 сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы. Эта информация прозвучала на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РСО - Алания, которое провел Вячеслав Битаров.

- В этом году мы в 15-й раз будем вспоминать трагические события в первой школе Беслана. Это наша общая безмерная боль и горе, - сказал глава республики. - В пострадавшем городе, как и в предыдущие годы, пройдут массовые поминальные мероприятия с участием большого количества людей – жителей всей республики, гостей из других регионов России и зарубежных стран. И наша главная задача - и органов власти, и правоохранительных структур - сделать все для того, чтобы эти дни прошли спокойно и организованно. Также очень важно в День знаний в школах обеспечить полную безопасность учащихся и педагогов, - отметил руководитель республики.

Глава АМС Правобережного района Константин Беркаев проинформировал о готовности Беслана к траурным дням. Они пройдут по уже традиционному сценарию в спортивном зале разрушенной школы и на мемориальном кладбище. Все организационные мероприятия (охрана объектов, медицинское обслуживание, транспортное сопровождение, благоустройство территорий) - в стадии готовности.

Силами МВД РСО - А во всех образовательных организациях проводятся мероприятия по приведению в соответствие требованиям безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по антитеррористической и антикриминальной защищенности.

Что касается начала учебного года, то, по словам Людмилы Башариной, министра образования и науки РСО - А, торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов пройдут 4 сентября. 2 и 3 сентября запланированы уроки мира, 3-го также – мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане и селах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU