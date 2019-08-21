2019-08-21T12:32:51+03:00
Общество

В Правобережном районе Северной Осетии учебный год начнется 5 сентября

Республика готовится отметить 15-ю годовщину Бесланской трагедии
Поделиться:
На совещании у главы Северной Осетии.На совещании у главы Северной Осетии.
Изменить размер текста:

В связи с проведением общенациональных памятных мероприятий 1 - 3 сентября в Беслане День знаний в образовательных учреждениях республики в этом году перенесен на 4 сентября, за исключением школ Правобережного района, где дети сядут за парты 5-го.

С 31 августа по 6 сентября личный состав МВД РФ по РСО - Алания переходит на усиленный режим несения службы. Правопорядок и покой граждан в эти дни будут охранять 3700 сотрудников полиции, а также Росгвардии, члены Терского казачьего войска, сотрудники частных охранных предприятий и добровольцы. Эта информация прозвучала на заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в РСО - Алания, которое провел Вячеслав Битаров.

- В этом году мы в 15-й раз будем вспоминать трагические события в первой школе Беслана. Это наша общая безмерная боль и горе, - сказал глава республики. - В пострадавшем городе, как и в предыдущие годы, пройдут массовые поминальные мероприятия с участием большого количества людей – жителей всей республики, гостей из других регионов России и зарубежных стран. И наша главная задача - и органов власти, и правоохранительных структур - сделать все для того, чтобы эти дни прошли спокойно и организованно. Также очень важно в День знаний в школах обеспечить полную безопасность учащихся и педагогов, - отметил руководитель республики.

Глава АМС Правобережного района Константин Беркаев проинформировал о готовности Беслана к траурным дням. Они пройдут по уже традиционному сценарию в спортивном зале разрушенной школы и на мемориальном кладбище. Все организационные мероприятия (охрана объектов, медицинское обслуживание, транспортное сопровождение, благоустройство территорий) - в стадии готовности.

Силами МВД РСО - А во всех образовательных организациях проводятся мероприятия по приведению в соответствие требованиям безопасности состояния объектов, реализуется комплекс мер по антитеррористической и антикриминальной защищенности.

Что касается начала учебного года, то, по словам Людмилы Башариной, министра образования и науки РСО - А, торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов пройдут 4 сентября. 2 и 3 сентября запланированы уроки мира, 3-го также – мероприятия к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. А в Беслане и селах Правобережья начало учебного года стартует 5 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп
Женщина на Ставрополье «переборщила» с иностранцами в квартире
За популярный трюк со сдачей на Ставрополье задержана женщина
"Синтоловый качок" опять попал в больницу - видео
ДТП как в компьютерной игре произошло в Дагестане
Фигуру из 3500 спичек создал подросток из Железноводска
"Россия не готова, Дагестан - тоже": министр экологии прокомментировал идею разделять мусор
В Михайловске школу и детсад откроют в 2019 году
Оскверненный Даргавский некрополь принимает туристов
Мужчина в Лермонтове набросился с вилкой на прохожих
В Ставрополе застройщика подозревают в сокрытии миллионов
В Ставрополе названы претенденты на благоустройство в 2020 году
Мощнейший ветропарк Ставрополья запустят через год
В Пятигорске пылающий ночью автомобиль сняли на видео
Следствие взялось за родителей и Минздрав в деле об избиении ингушской девочки
Мышь добралась до вершины Эльбруса раньше альпинистов — видео
Федеральные власти помогут Ставрополью победить дефицит воды
Названы траты жителей Северного Кавказа на табак и алкоголь
«ГАЗель» с «КАМАЗом» столкнулись на Ставрополье
Водитель в Ессентуках умер в пути
Человек погиб в ДТП при подъезде к Черкесску
"Синтоловый качок" бесплатно отдает свои "картофаны"
Ессентуки в рейтинге самых тихих городов России
В Приэльбрусье перезахоронили 15 красноармейцев
Стриженного налысо мужчину ищут на Ставрополье
Водопровод для 7 тысяч ставропольцев построят в 2024 году
Скоростную «Ласточку» пустят по маршруту «Минводы-Кисловодск»
На Ставрополье застройщики начали работу с эскроу-счетами