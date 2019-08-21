Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп
Он взял от бизнесмена 15 тысяч за фиктивную проверку газового счетчика в магазине
Изменить размер текста:
Бывший инженер-метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Нефтекумском районе обвиняется в коммерческом подкупе.
Вечером 2 апреля 2019 года он получил от владельца магазина 15 тысяч рублей за фиктивную проверку и ввод в эксплуатацию счетчика в торговой точке. Мужчина передавал деньги в рамках ОРМ. Инженера взяли с поличным. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU