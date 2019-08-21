Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-21T12:44:54+03:00

Он взял от бизнесмена 15 тысяч за фиктивную проверку газового счетчика в магазине

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Бывший инженер-метролог филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Нефтекумском районе обвиняется в коммерческом подкупе.

Вечером 2 апреля 2019 года он получил от владельца магазина 15 тысяч рублей за фиктивную проверку и ввод в эксплуатацию счетчика в торговой точке. Мужчина передавал деньги в рамках ОРМ. Инженера взяли с поличным. Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU