«Дети плачут и не могут спать»: в Ставрополе кошка умирала в агонии от двух пулевых ран

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-21T14:51:13+03:00

В Ставрополе кошка долго умирала в агонии от двух пулевых ран Фото: СОЦСЕТИ

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Жительница Ставрополя по имени Елена написала в волонтерскую группу помощи «Ковчег» историю о том, как она нашла кошку в «ужасном состоянии». Из-за этого у животного отказали задние лапки.

- Рентген показал два пулевых ранения, один из них повредил позвоночник и костный мозг, лишив животное шансов на нормальную жизнь, - написала девушка.

Кошка жутко страдала и билась в агонии. Стоны животного были настолько жалостливыми, а вид настолько удручал, что дети не могли уснуть, непрерывно рыдая. Матери пришлось «гуманно отпустить» кошку.

- Пули - это не оплошность. Это дело рук самого настоящего живодера, психически больного чудовища, которому приносит удовольствие смотреть, как умирают в муках живые существа. Мы опасаемся за наши жизни. Где гарантия, что завтра ему не захочется пострелять в наших детей, которые так же, никому не мешая, гуляют по огороду? - заключила Елена.

О факте убийства кошки девушка рассказала в полиции. Однако она не уверена, что сотрудники правоохранительных органов смогут чем-либо помочь. Хотя бы потому что никто не знает, кто выстрелил в кошку.

ИСТОЧНИК KP.RU