Заморенного голодом шарпея выкинули из машины на ставропольской трассе

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-21T15:09:11+03:00

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20 августа волонтеры сообщили о найденном на оживленной трассе Ставрополья породистом псе. До невероятности худое животное выбросили из машины под мостом по пути из Ставрополя в Михайловск. Пес был растерян и подбегал к каждой машине. На фотографиях видно, что уши шарпея все в крови.

В тот же день неравнодушная девушка из Ставрополя отправилась за собакой на такси. Выяснилось, что это мальчик, у него проблемы с кожей и ему явно требуются большие миски с едой, чтобы хоть немного поправиться Девушка может держать его только до выходных. Если у вас есть возможность взять несчастного к себе и помочь ему поправиться, вы можете позвонить волонтерам по номеру: +7 903 418-35-60.

ИСТОЧНИК KP.RU