2019-08-21T15:09:11+03:00
Дом. Семья

Заморенного голодом шарпея выкинули из машины на ставропольской трассе

Он бегал по оживленной дороге, приставал к каждой машине
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: волонтерская группа помощи животным «Ковчег»Фото: волонтерская группа помощи животным «Ковчег»
Изменить размер текста:

20 августа волонтеры сообщили о найденном на оживленной трассе Ставрополья породистом псе. До невероятности худое животное выбросили из машины под мостом по пути из Ставрополя в Михайловск. Пес был растерян и подбегал к каждой машине. На фотографиях видно, что уши шарпея все в крови.

В тот же день неравнодушная девушка из Ставрополя отправилась за собакой на такси. Выяснилось, что это мальчик, у него проблемы с кожей и ему явно требуются большие миски с едой, чтобы хоть немного поправиться Девушка может держать его только до выходных. Если у вас есть возможность взять несчастного к себе и помочь ему поправиться, вы можете позвонить волонтерам по номеру: +7 903 418-35-60.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе 310 водителей Ставрополя пересядут на общественный транспорт
Видео: пожар в районе солнечной электростанции Ставрополья
Большой день цирка пройдет в Кисловодске
Жителя Северной Осетии осудили за присягу запрещенной в России организации
На Ставрополье обещают жаркую неделю с дождями
Масоны в Ставрополе помогают «быстро забрать маткапитал»
День флага в Ставрополе: праздничная программа 2019
Древнейший в России ингушский христианский храм изуродовали неизвестные
Знаменитость футбола отдыхает в Железноводске
«Очень уважал этого человека»: сегодня в ДТП погиб ставропольский чиновник
Бывший глава Ингушетии Евкуров вошел в коллегию Минобороны
«Дети плачут и не могут спать»: в Ставрополе кошка умирала в агонии от двух пулевых ран
Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Правобережном районе Северной Осетии учебный год начнется 5 сентября
Женщина на Ставрополье «переборщила» с иностранцами в квартире
За популярный трюк со сдачей на Ставрополье задержана женщина
"Синтоловый качок" опять попал в больницу - видео
ДТП как в компьютерной игре произошло в Дагестане
Фигуру из 3500 спичек создал подросток из Железноводска
"Россия не готова, Дагестан - тоже": министр экологии прокомментировал идею разделять мусор
В Михайловске школу и детсад откроют в 2019 году