2019-08-21T16:36:14+03:00
Общество

Бывший глава Ингушетии Евкуров вошел в коллегию Минобороны

Его представил сегодня руководитель ведомства Сергей Шойгу
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант и экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вошел в коллегию ведомства. Начальник министерства Сергей Шойгу лично представил своего подчиненного и выдал ему штандарт и должностной знак замминистра. Это все произошло на заседании коллегии 21 августа.

- Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны - замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, - сообщил Шойгу коллегам.

Напомним, после того, как Евкуров ушел с должности главы Ингушетии, ему предложили работу в Минобороны. В итоге он стал заместителем Шойгу и получил повышение в военном звании — с генерала-майора до генерала-лейтенанта. Пост главы Ингушетии временно занял Махмуд-Али Калиматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Отставка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе 310 водителей Ставрополя пересядут на общественный транспорт
Видео: пожар в районе солнечной электростанции Ставрополья
Большой день цирка пройдет в Кисловодске
Жителя Северной Осетии осудили за присягу запрещенной в России организации
На Ставрополье обещают жаркую неделю с дождями
Масоны в Ставрополе помогают «быстро забрать маткапитал»
День флага в Ставрополе: праздничная программа 2019
Древнейший в России ингушский христианский храм изуродовали неизвестные
Знаменитость футбола отдыхает в Железноводске
«Очень уважал этого человека»: сегодня в ДТП погиб ставропольский чиновник
Заморенного голодом шарпея выкинули из машины на ставропольской трассе
«Дети плачут и не могут спать»: в Ставрополе кошка умирала в агонии от двух пулевых ран
Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Правобережном районе Северной Осетии учебный год начнется 5 сентября
Женщина на Ставрополье «переборщила» с иностранцами в квартире
За популярный трюк со сдачей на Ставрополье задержана женщина
"Синтоловый качок" опять попал в больницу - видео
ДТП как в компьютерной игре произошло в Дагестане
Фигуру из 3500 спичек создал подросток из Железноводска
"Россия не готова, Дагестан - тоже": министр экологии прокомментировал идею разделять мусор
В Михайловске школу и детсад откроют в 2019 году