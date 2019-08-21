Бывший глава Ингушетии Евкуров вошел в коллегию Минобороны

СЕГОДНЯ 15:24 2019-08-21T16:36:14+03:00

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Заместитель министра обороны России, генерал-лейтенант и экс-глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров вошел в коллегию ведомства. Начальник министерства Сергей Шойгу лично представил своего подчиненного и выдал ему штандарт и должностной знак замминистра. Это все произошло на заседании коллегии 21 августа.

- Уважаемые товарищи! Представляю вам нового члена коллегии Минобороны - замминистра обороны генерал-лейтенант Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич, - сообщил Шойгу коллегам.

Напомним, после того, как Евкуров ушел с должности главы Ингушетии, ему предложили работу в Минобороны. В итоге он стал заместителем Шойгу и получил повышение в военном звании — с генерала-майора до генерала-лейтенанта. Пост главы Ингушетии временно занял Махмуд-Али Калиматов.

ИСТОЧНИК KP.RU