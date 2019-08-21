«Очень уважал этого человека»: сегодня в ДТП погиб ставропольский чиновник

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-21T15:38:11+03:00

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Выяснилось, что в утреннем ДТП на Ставрополье погиб чиновник. 50-летний глава станицы Беломечётской Эдуард Дубко стал жертвой аварии на подъезде к городку Черкесску в Кочубеевском районе. Он был за рулем «Лады Гранты», в него врезался Lifan. Заместитель главы администрации района Олег Борзов выразил соболезнования у себя в аккаунте в Инстаграм.

«Очень уважал этого человека за душевную доброту, профессионализм, открытость и оптимистичный настрой, присущий Эдуарду Владимировичу», - написал Борзов.

ИСТОЧНИК KP.RU