«Очень уважал этого человека»: сегодня в ДТП погиб ставропольский чиновник
Он управлял «Ладой Грантой», в которую врезался Lifan
Фото: УИГБДД по СК
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Выяснилось, что в утреннем ДТП на Ставрополье погиб чиновник. 50-летний глава станицы Беломечётской Эдуард Дубко стал жертвой аварии на подъезде к городку Черкесску в Кочубеевском районе. Он был за рулем «Лады Гранты», в него врезался Lifan. Заместитель главы администрации района Олег Борзов выразил соболезнования у себя в аккаунте в Инстаграм.
«Очень уважал этого человека за душевную доброту, профессионализм, открытость и оптимистичный настрой, присущий Эдуарду Владимировичу», - написал Борзов.
ИСТОЧНИК KP.RU