2019-08-21T15:38:11+03:00
Происшествия

«Очень уважал этого человека»: сегодня в ДТП погиб ставропольский чиновник

Он управлял «Ладой Грантой», в которую врезался Lifan
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: УИГБДД по СКФото: УИГБДД по СК
Изменить размер текста:

Выяснилось, что в утреннем ДТП на Ставрополье погиб чиновник. 50-летний глава станицы Беломечётской Эдуард Дубко стал жертвой аварии на подъезде к городку Черкесску в Кочубеевском районе. Он был за рулем «Лады Гранты», в него врезался Lifan. Заместитель главы администрации района Олег Борзов выразил соболезнования у себя в аккаунте в Инстаграм.

«Очень уважал этого человека за душевную доброту, профессионализм, открытость и оптимистичный настрой, присущий Эдуарду Владимировичу», - написал Борзов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В августе 310 водителей Ставрополя пересядут на общественный транспорт
Видео: пожар в районе солнечной электростанции Ставрополья
Большой день цирка пройдет в Кисловодске
Жителя Северной Осетии осудили за присягу запрещенной в России организации
На Ставрополье обещают жаркую неделю с дождями
Масоны в Ставрополе помогают «быстро забрать маткапитал»
День флага в Ставрополе: праздничная программа 2019
Древнейший в России ингушский христианский храм изуродовали неизвестные
Знаменитость футбола отдыхает в Железноводске
Бывший глава Ингушетии Евкуров вошел в коллегию Минобороны
Заморенного голодом шарпея выкинули из машины на ставропольской трассе
«Дети плачут и не могут спать»: в Ставрополе кошка умирала в агонии от двух пулевых ран
Работник Газпрома в Нефтекумске пойдет под суд за коммерческий подкуп
В Правобережном районе Северной Осетии учебный год начнется 5 сентября
Женщина на Ставрополье «переборщила» с иностранцами в квартире
За популярный трюк со сдачей на Ставрополье задержана женщина
"Синтоловый качок" опять попал в больницу - видео
ДТП как в компьютерной игре произошло в Дагестане
Фигуру из 3500 спичек создал подросток из Железноводска
"Россия не готова, Дагестан - тоже": министр экологии прокомментировал идею разделять мусор
В Михайловске школу и детсад откроют в 2019 году