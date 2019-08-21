2019-08-21T16:33:14+03:00
Общество

День флага в Ставрополе: праздничная программа 2019

Праздничный фейерверк и дискотека ждут горожан на Владимирской площади
Полина ШАПОШНИКОВА
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На 22 августа в Ставрополе подготовили праздничную программу. В парках, библиотеках и ДК с 10 утра будут проводиться викторины, конкурсы, беседы и киносеансы. Основное празднование запланировано на Владимирской площади, где выступят ставропольские группы, наградят победителей городского конкурса «Граница России нигде не заканчивается».

Всех пришедших ждет дискотека «Русского радио» и праздничный фейерверк, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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