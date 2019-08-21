2019-08-21T16:44:30+03:00
Общество

Масоны в Ставрополе помогают «быстро забрать маткапитал»

Объявления со странной символикой расклеили по городу
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: СОЦСЕТИФото: СОЦСЕТИ
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В Ставрополе появились объявления, в которых обещают быстро решить проблему с выводом средств материнского капитала законно и быстро через пенсионный фонд. Но дело не в его содержании, а в том, что текст напечатан на фоне звезды Давида, пентаграммы и лучезарной дельты, пишет «Победа 26».

Ставропольцы выложили фото с подожженным объявлением в соцсети. Разгорелся спор о причине, по которой авторы напечатали странные символы. Комментаторы выдвинули предположение, что так происходит поиск «своих» и дело не в маткапитале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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