На Ставрополье обещают жаркую неделю с дождями

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-21T17:18:09+03:00

Такая погода продержится всю неделю

Изменить размер текста: A A

Продолжение аномально жаркой погоды на Ставрополье прогнозируют специалисты краевого Гидрометцентра. После изнурительной первой половины дня 21 августа к вечеру обещают дожди. Но усталую от 40-градусной температуры землю осадки с грозами успокоят ненадолго.

На следующий день ситуация повторится. На три градуса прохладнее станет 23 августа, пишет Newstracker. Грозовые дожди не отступят всю рабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU