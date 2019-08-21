На Ставрополье обещают жаркую неделю с дождями
Такая погода продержится всю неделю
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Продолжение аномально жаркой погоды на Ставрополье прогнозируют специалисты краевого Гидрометцентра. После изнурительной первой половины дня 21 августа к вечеру обещают дожди. Но усталую от 40-градусной температуры землю осадки с грозами успокоят ненадолго.
На следующий день ситуация повторится. На три градуса прохладнее станет 23 августа, пишет Newstracker. Грозовые дожди не отступят всю рабочую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU