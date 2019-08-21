Жителя Северной Осетии осудили за присягу запрещенной в России организации

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-21T17:25:14+03:00

Теперь он отсидит в тюрьме 14 лет

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Уроженец Северной Осетии Руслан Дзицоев, который дал присягу запрещенной в России террористической организации ИГ*, проведет ближайшие 14 лет в колонии строгого режима. Подсудимый пытался обжаловать приговор Северо-Кавказского окружного военного суда в Верховном суде России, но ему это не удалось.

По материалам дела, Дзицоев хотел участвовать в деятельности террористов. Его решением и намерениями еще нескольких людей заинтересовалось ФСБ, сотрудники которой следили за их жизнью. В конце 2017 года они устроили перестрелку с сотрудниками спецслужб. Тогда трое из пяти террористов были убиты. Подсудимого же задержали дома.

Ему инкриминировали статью «содействие террористической деятельности». Молодой человек признавал вину, но и от своих радикальных идей не отказывался.

*ИГ - запрещенная в России террористическая организация

ИСТОЧНИК KP.RU