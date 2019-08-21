Большой день цирка пройдет в Кисловодске
100-летие Российского цирка отметят 25 августа
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Музей основателя единственного на КМВ цирка Геннадия Трахтенберга откроется 25 августа. Событие приучено к 100-летию Российского цирка. По этому случаю в Кисловодске запланирован большой праздник, в программе которого: цирковая ярмарка, выступление артистов, оркестр.
В музее Трахтенберга будут выставлены костюмы пошлых лет, старые фотографии и афиши, личные вещи основателя цирка.
ИСТОЧНИК KP.RU