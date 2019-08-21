2019-08-21T17:48:19+03:00
Авто

В августе 310 водителей Ставрополя пересядут на общественный транспорт

Это самые злостные нарушители скоростного режима
Полина ШАПОШНИКОВА
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1350 административных протоколов составлено за август на водителей Ставрополья, которые были пойманы на превышении скорости. Госавтоинспекторы ловили лихачей на самых аварийных участках трасс. Каждый четвертый нарушитель может лишиться прав на срок до полугода. Такая мера будет применена к тем, кто попался во второй раз или превысил допустимый режим на 60 км.

Материалы направлены в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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