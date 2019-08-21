В Дагестане шесть человек пострадали в столкновении «ГАЗели» и «Волги»
В Дербентском районе Дагестана из-за ошибки водителя пассажирской «ГАЗели» пострадали шесть человек. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.
— На трассе неподалёку от селения Нижний Джалган водитель пассажирской «ГАЗели» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу». В результате пострадали шестеро пассажиров маршрутки, — сообщили в ведомстве.
Среди получивших повреждения людей двое детей 10 и 11 лет, однако известно, что они получили лёгкие травмы. Состояние других пострадавших уточняется.
На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии, а также степень вины её участников.
ИСТОЧНИК KP.RU
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