В Дагестане шесть человек пострадали в столкновении «ГАЗели» и «Волги»

СЕГОДНЯ 19:36 2019-08-21T19:36:50+03:00

Двое из них — дети

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В Дербентском районе Дагестана из-за ошибки водителя пассажирской «ГАЗели» пострадали шесть человек. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

— На трассе неподалёку от селения Нижний Джалган водитель пассажирской «ГАЗели» выехал на встречную полосу и врезался в «Волгу». В результате пострадали шестеро пассажиров маршрутки, — сообщили в ведомстве.

Среди получивших повреждения людей двое детей 10 и 11 лет, однако известно, что они получили лёгкие травмы. Состояние других пострадавших уточняется.

На месте работают полицейские, устанавливаются обстоятельства аварии, а также степень вины её участников.

ИСТОЧНИК KP.RU