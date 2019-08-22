На Ставрополье начата проверка после трагедии на Кубани

СЕГОДНЯ 09:17 2019-08-22T09:18:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи начали проверку после смерти подростка в реке 19 августа в Кочубеевском районе. Трагедия произошла вечером 19 августа. 15-летний мальчик полез в реку в станице Барсуковской вместе с товарищем. В какой-то момент второй подросток потерял его из виду. На следующий день тело нашли в реке.

Начата доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по СК. После установления точной причины смерти подростка будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU