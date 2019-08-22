Племянника бывшего главы Дагестана уличили в растрате 25 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-22T09:48:25+03:00

Также его обвиняют в превышении полномочий

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Племянник бывшего главы Дагестана Асхабали Абдулатипов попал под суд за то, что превысил должностные полномочия и растратил 25 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Прокуратуры.

- Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 160 (растрата), частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В результате его незаконных действий бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 25 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Как уверяет следствие, с 2013 года молодой человек, занимая должность начальника государственного казенного учреждения «Автохозяйство», которое является правительственным гаражом, через распоряжение взял на техническое обслуживание шесть иномарок. Рассмотрение дела будет в Советском районном суде Махачкалы.

ИСТОЧНИК KP.RU