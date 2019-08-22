Житель Чечни стал главным подозреваемым в убийстве криминального авторитета Армении
32-летнего мужчину задержали
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Житель Чечни подозревается в убийстве криминального авторитета Армении. 46-летний Андраник Арутюнян по кличке Андик Массивский застрелен ночью 2 июля. Задержаны 32-летний россиянин и 50-летний житель Еревана, выступивший в качестве соучастника. Следственный комитет Армении сообщает, что подозреваемый в убийстве и незаконном приобретении оружия — житель Грозненского района.
По заявлению начальника полиции Армении Валерия Осипяна, убийство считают заказным, связанным с дележом сфер влияния уголовного мира.
ИСТОЧНИК KP.RU