2019-08-22T10:24:43+03:00
Происшествия

Он не сопротивлялся: охранника на Ставрополье осудят за смертельный удар

Потерпевший получил контузию головного мозга и умер в больнице
Полина ШАПОШНИКОВА
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Частный охранник в Советском округе забил человека до смерти. Его обвиняют в превышении полномочий.

В марте 2019 по сигналу он прибыл в банк Зеленокумска и ударил кулаком по голове 41-летнего мужчину, который не оказывал сопротивления. Тот упал, ударился головой об асфальт и получил тяжелую контузию головного мозга. Человек умер через несколько дней в больнице. Расследование уголовного дела завершено. Охранника ждет суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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