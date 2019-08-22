Он не сопротивлялся: охранника на Ставрополье осудят за смертельный удар

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-22T10:24:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Частный охранник в Советском округе забил человека до смерти. Его обвиняют в превышении полномочий.

В марте 2019 по сигналу он прибыл в банк Зеленокумска и ударил кулаком по голове 41-летнего мужчину, который не оказывал сопротивления. Тот упал, ударился головой об асфальт и получил тяжелую контузию головного мозга. Человек умер через несколько дней в больнице. Расследование уголовного дела завершено. Охранника ждет суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU