Он не сопротивлялся: охранника на Ставрополье осудят за смертельный удар
Потерпевший получил контузию головного мозга и умер в больнице
Изменить размер текста:
Частный охранник в Советском округе забил человека до смерти. Его обвиняют в превышении полномочий.
В марте 2019 по сигналу он прибыл в банк Зеленокумска и ударил кулаком по голове 41-летнего мужчину, который не оказывал сопротивления. Тот упал, ударился головой об асфальт и получил тяжелую контузию головного мозга. Человек умер через несколько дней в больнице. Расследование уголовного дела завершено. Охранника ждет суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU