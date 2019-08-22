2019-08-22T10:32:38+03:00
Общество

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Ессентуках возводят с опережением графика

На главном спортивном объекте города-курорта приступили к отделочным работам
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ФОК в Ессентуках строят с опережением графика.ФОК в Ессентуках строят с опережением графика.
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Вынужденный простой дождливых дней сменился активной стадией. На главной стройке Ессентуков одновременно идут работы по внутренней отделке, установлению кровли, подведению коммуникаций. На 80% готова ливневая канализация. На этой неделе подрядчик приступил к благоустройству территории будущего ФОК.

- По всем параметрам это будет современный комплекс с зеленой благоустроенной территорией. Кроме велодорожек и спортплощадок, здесь установят качели, разобьют сквер с прогулочными зонами и клумбами. Зеленая посадка будет сохранена, - отметил зам. начальника управления архитектуры Дмитрий Кусмачев.

На первом этаже идет облицовка стен плиткой, через 2 недели прибудут витражи. На втором - устанавливают гипсокартон и кладут плитку. На 50% выполнены кровельные работы, крыша объекта будет с утеплением. Залит фундамент собственной котельной, ее начнут возводить в ближайшие дни.

Фасад нового ФОК будет выполнен в ярких цветах, сейчас специалисты занимаются разработкой цветового решения. Потом для облицовки будут заказаны фасадные цветные кассеты.

Ессентукский ФОК строится с опережением графика. Первый в городе крупнейший спорткомплекс занимает более 3 тысячи кв. м и включает в себя игровые и тренажерные залы, душевые, раздевалки, буфет, подъемники на верхние этажи, трибуны болельщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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