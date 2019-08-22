На Ставрополье ребенок на самокате сломал бедро, въехав в иномарку

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-22T11:29:27+03:00

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12-летний мальчик в Предгорном районе сломал бедро, врезавшись на самокате в автомобиль. 21 августа около 6 вечера в станице Ессентукской ребенок ездил по двору на электросамокате. Его первое ДТП случилось с припаркованным «Форд Фокусом». Школьника госпитализировали.

20-летний водитель утверждает, что сразу заметил ребенка, поэтому остановился, но мальчик не заметил машину и на полном ходу врезался в капот. Ребенка никто не сопровождал. К расследованию происшествия подключилась инспекция по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU