На Ставрополье ребенок на самокате сломал бедро, въехав в иномарку
Он катался по двору на электросамокате
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12-летний мальчик в Предгорном районе сломал бедро, врезавшись на самокате в автомобиль. 21 августа около 6 вечера в станице Ессентукской ребенок ездил по двору на электросамокате. Его первое ДТП случилось с припаркованным «Форд Фокусом». Школьника госпитализировали.
20-летний водитель утверждает, что сразу заметил ребенка, поэтому остановился, но мальчик не заметил машину и на полном ходу врезался в капот. Ребенка никто не сопровождал. К расследованию происшествия подключилась инспекция по делам несовершеннолетних, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU