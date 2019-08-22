Нестильные продавцы исчезнут с улиц Ставрополя
Эстетику уличных ярмарок определили двумя цветами
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Белый и золотой — вот единственно допустимые цвета на городских ярмарках в Ставрополе. Теперь торговые и посадочные шатры, зонты, одежда продавцов будут приведены к единообразию, сообщили в пресс-службе городской администрации. До этого власти обязали летние кафе оформлять в цветочном стиле. Теперь настала очередь выездной торговли.
Впервые оценить новинку жители города смогут в День города и края.
ИСТОЧНИК KP.RU