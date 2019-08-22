На 37% больше кредитов выдано ставропольским бизнесменам

СЕГОДНЯ 12:21 2019-08-22T12:21:55+03:00

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109 млрд рублей в кредит выданы бизнесу Ставропольского края в 2019 году . В прошлом году эта цифра была на 37% меньше. Большая часть из указанных средств выдана крупному бизнесу.

Кстати, в 2019 году просроченных платежей стало меньше. Вместо прошлогодних 4,8 % эта цифра составляет 4,4%. Платежеспособность заемщиков Ставрополья выше, чем в среднем по стране.

ИСТОЧНИК KP.RU