На 37% больше кредитов выдано ставропольским бизнесменам
В основном заемщиками выступали представители крупных организаций
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109 млрд рублей в кредит выданы бизнесу Ставропольского края в 2019 году . В прошлом году эта цифра была на 37% меньше. Большая часть из указанных средств выдана крупному бизнесу.
Кстати, в 2019 году просроченных платежей стало меньше. Вместо прошлогодних 4,8 % эта цифра составляет 4,4%. Платежеспособность заемщиков Ставрополья выше, чем в среднем по стране.
ИСТОЧНИК KP.RU