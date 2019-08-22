2019-08-22T12:36:18+03:00
Недвижимость

На воду в Ставропольском крае потратят 1,8 млрд рублей

За 6 лет власти обещают существенно поднять уровень комфорта ставропольцев
Полина ШАПОШНИКОВА
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На изменение ситуации с качеством воды на Ставрополье направят 1,8 млрд рублей. Постановление об утверждении соответствующей программы подписано главой региона. В документе прописан план на ближайшие 6 лет. Уже в этом году начнется строительство межпоселкового водовода «Восточный» в Новоалександровском горокруге и реконструированы очистные сооружения в г. Новоалександровске. К 2022 году больше 6 тысяч человек будут обеспечены качественной водой.

Предстоит решить проблему жителей села Калиновского из Александровского района, отремонтировав водопроводные сети. А людям из хутора Хорошевского Предгорного района, где жители используют привозную воду, наконец подключат централизованное водоснабжение.

В 2023 году доберутся до очистных сооружений в Ставрополе, от которых зависит комфорт 600 тыс человек.

Заново построят водопроводные сети в Георгиевском округе в ст Лысогорской в 2024 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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