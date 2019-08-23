Следы обряда жертвоприношения нашли в КБР

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-23T09:10:49+03:00

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На могильнике Заюково-3 ученые из Объединенной Северо-Кавказской археологической экспедиции раскопали захоронения животных. Пирамидой были обнаружены черепа коня, быка и еще одного коня. Квадрат из костей выложен вокруг каждого черепа. Руководитель экспедиции полагает, что это неизвестный обряд жертвоприношения.

Некрополь Заюково-3 действовал около 1500 лет с VIII века до н. э. до VII века. н. э.

Раскопки на могильнике начались в июне 2019 года, они продлятся до сентября. До этого археологи обнаружили больше 20 жертвенных ям, но таким странным образом выложенные кости они видят впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU