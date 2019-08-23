Главой минспорта Северной Осетии стал олимпийский чемпион
30-летний Алан Хугаев прославился в греко-римской борьбе
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Бывшего вратаря сборной страны Владимира Габулова на посту главы Министерства спорта Северной Осетии сменил олимпийский чемпион Алан Хугаев. В июле Габулов ушел в отставку добровольно и занял пост советника главы Северной Осетии по развитию футбола.
30-летний Хугаев начал международную карьеру в 2007. Выступал как борец греко-римского стиля . Известность ему принесли медаль чемпионата Европы и победа в Олимпийских играх.
ИСТОЧНИК KP.RU