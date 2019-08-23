Главой минспорта Северной Осетии стал олимпийский чемпион

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-23T09:23:04+03:00

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Бывшего вратаря сборной страны Владимира Габулова на посту главы Министерства спорта Северной Осетии сменил олимпийский чемпион Алан Хугаев. В июле Габулов ушел в отставку добровольно и занял пост советника главы Северной Осетии по развитию футбола.

30-летний Хугаев начал международную карьеру в 2007. Выступал как борец греко-римского стиля . Известность ему принесли медаль чемпионата Европы и победа в Олимпийских играх.

ИСТОЧНИК KP.RU