4 пассажиров легковушки увезли на скорой после ДТП в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-23T09:32:53+03:00

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22 августа 4 человека после аварии в Ставрополе попали в больницу. На пересечении улиц Южный обход и Космонавтов водитель «ВАЗ- 21102» при повороте налево не пропустил автомобиль «Дэу Джентра» и столкнулся с ним. 4 пассажира отечественного авто доставлены в больницу с различными травмами.

Управлял машиной 21-летний парень, который успел не раз нарушить ПДД за свой 3-летний водительский стаж. В этот раз у водителя не было страховки. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU