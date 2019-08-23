На Ставрополье водитель получил жуткие травмы, врезавшись в трактор

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-23T09:52:02+03:00

Изменить размер текста: A A

22 августа открытую черепно-мозговую травму получил водитель, столкнувшийся с трактором в Арзгирском районе. На полевой дороги к югу от села Серафимовского водитель «ВАЗ-21093» наехал на трактор «МТЗ-80», который стоял на проезжей части с пустым баком.

С тяжелыми травмами поступил в больницу 51-летний водитель «ВАЗа». Трактором управлял 30-летний мужчина, у которого не было прав, страховки, а сам транспорт был технически неисправен. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU