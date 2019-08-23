СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-23T10:11:31+03:00

Появились кадры цистерны, выброшенной взрывом во время пожара в Чечне Фото: СОЦСЕТИ

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В социальных сетях активно обсуждают последствия чудовищного пожара на автозаправке в Чечне. Появились новые кадры того, к чему привел мощный взрыв во время ЧП. Автор видео отошел немного дальше от места событий.

Так, цистерна для бензина, унесенная взрывной волной, попала в частный дом с хорошим ремонтом. Объект проломил крышу и знал почти половину комнаты. Никто из жильцов не пострадал.

Напомним, в четверг в селе Серноводске Сунженского района Чечни загорелась заправка. Тушением занималась бригада МЧС из 25 человек с пятью спецмашинами. Перед взрывом спасатели успели увести зевак на безопасное расстояние, никто не пострадал.

После взрыва цистерна упала в жилой дом в Чечне.

ИСТОЧНИК KP.RU