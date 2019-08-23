2019-08-23T10:35:30+03:00
Происшествия

На Ставрополье 10 лет получил убийца, мстивший за братишку

Он застрелил обидчика в безлюдном месте
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Изобильненском округе мужчину приговорили к 10 годам колонии за убийство и незаконный оборот оружия.

38-летний Александр Марамыгин в сентябре прошлого года задумал отомстить 31-летнему знакомому, который обижал его младшего брата. Он назначил встречу в безлюдном месте, где застрелил молодого человека из обреза охотничьего ружья.

Суд приговорил убийцу к 10 годам колонии со штрафом 80 тыс рублей. Родственники убитого получили 700 тыс рублей компенсации морального вреда, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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