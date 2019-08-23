Ставропольцев просят помочь в оценке финансовой грамотности населения

СЕГОДНЯ 11:05 2019-08-23T11:05:32+03:00

Для этого достаточно пройти опрос

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На Ставрополье с 26 августа по 15 сентября 2019 года пройдет соцопрос по финансовой грамотности. Каждый может помочь сформировать портрет среднестатистического жителя региона, ответив на 28 вопросов.

«Особенно важно для нас получить обратную связь от жителей районных центров и малых населенных пунктов, где уровень финансовой грамотности уступает крупным городам региона», — отмечает управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов

Исходя из результатов опроса будет сформирован план по повышению просвещенности населения.

Опрос проводится по ссылке: https://forms.gle/aeMp5tD5xmTHfMq27

ИСТОЧНИК KP.RU