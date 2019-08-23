2019-08-23T12:06:25+03:00
Общество

"Чеченский халк" покупает спорткар в Санкт-Петербурге

Тамаев раскрыл тайну приезда к мажорам [видео]
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--Фото: Евгения СОКОРЕВА
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Приехавший в гости к мажорам Санкт-Петербурга "Чеченский халк" раскрыл тайну своего путешествия. Асхаба, напомним, несколько дней назад там встретили знакомые на дорогих иномарках и по северной столице потом катали с ветерком и в комфорте. Фанаты фрика бесконечно гадали цель Тамаева: "На бой?", "Снять пранк?". "Халк" не захотел больше томить подписчиков и рассказал, что в мегаполисе подбирает себе спортивный автомобиль его мечты.

"Чеченский халк" покупает спорткар в Питере.

- Я собираюсь покупать новую машину - спортивную. Это моя цель и детская мечта, - сказал Асхаб и предложил пользователям Instagram погадать, на каком спорткаре он вернется в Чечню.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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