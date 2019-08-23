"Чеченский халк" покупает спорткар в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-23T12:06:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Приехавший в гости к мажорам Санкт-Петербурга "Чеченский халк" раскрыл тайну своего путешествия. Асхаба, напомним, несколько дней назад там встретили знакомые на дорогих иномарках и по северной столице потом катали с ветерком и в комфорте. Фанаты фрика бесконечно гадали цель Тамаева: "На бой?", "Снять пранк?". "Халк" не захотел больше томить подписчиков и рассказал, что в мегаполисе подбирает себе спортивный автомобиль его мечты.

"Чеченский халк" покупает спорткар в Питере.

- Я собираюсь покупать новую машину - спортивную. Это моя цель и детская мечта, - сказал Асхаб и предложил пользователям Instagram погадать, на каком спорткаре он вернется в Чечню.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU