"Чеченский халк" покупает спорткар в Санкт-Петербурге
Приехавший в гости к мажорам Санкт-Петербурга "Чеченский халк" раскрыл тайну своего путешествия. Асхаба, напомним, несколько дней назад там встретили знакомые на дорогих иномарках и по северной столице потом катали с ветерком и в комфорте. Фанаты фрика бесконечно гадали цель Тамаева: "На бой?", "Снять пранк?". "Халк" не захотел больше томить подписчиков и рассказал, что в мегаполисе подбирает себе спортивный автомобиль его мечты.
"Чеченский халк" покупает спорткар в Питере.
- Я собираюсь покупать новую машину - спортивную. Это моя цель и детская мечта, - сказал Асхаб и предложил пользователям Instagram погадать, на каком спорткаре он вернется в Чечню.
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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