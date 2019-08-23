2019-08-23T11:55:57+03:00
Происшествия

20 минут гнались инспекторы за пьяным мотоциклистом на Ставрополье

Пришлось доехать с ним до другого округа
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

23-летний пьяный мотоциклист на Ставрополье пытался уйти от погони, но попал на 50-тысячный штраф. Патрульные на дороге «ГеоргиевскНовопавловск» увидели мужчину на железном коне без шлема, промчавшегося мимо. 20 минут автоинспекторы преследовали нарушителя, который решил сделать остановку только в Кировском округе.

Дунуть в трубочку алкотестера мужчина не отказался, аппарат выявил больше 0,75 промилле. Выяснилось, что мотоциклист не имел прав. На него было составлено сразу 8 административных протоколов. Среди его прегрешений: неповиновение сотрудникам полиции, неостановка по требованию сотрудника полиции, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке и без регистрационных знаков, а также езда без мотошлема.

На сутки его поместили в камеру. Водителя ждет перспектива провести там две недели и заодно подумать, где достать 50 тысяч, чтобы оплатить все штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кадыров отказался давать своё имя самой большой мечети в Европе
В Пятигорске возведут самый большой на Юге России музей
Коровник сгорел в Лермонтове
Станцевал лезгинку — в тюрьму: кавказцы попали под уголовку за танцы
В Дагестане 4-летний мальчик сбежал из садика рядом с опасной магистралью
На Ставрополье коллекционер обворован на 120 тыс рублей
Серийный автовор задержан в Ставрополе
"Чеченский халк" покупает спорткар в Санкт-Петербурге
«Бурановские бабушки» приедут на Ставрополье
Первый памп-трек откроют на КМВ
Ставропольцев просят помочь в оценке финансовой грамотности населения
На Ставрополье 10 лет получил убийца, мстивший за братишку
Константин Боков вступил в должность председателя Ставропольского краевого суда
Появились кадры цистерны, выброшенной взрывом во время пожара в Чечне
На Ставрополье водитель получил жуткие травмы, врезавшись в трактор
4 пассажиров легковушки увезли на скорой после ДТП в Ставрополе
Главой минспорта Северной Осетии стал олимпийский чемпион