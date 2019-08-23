20 минут гнались инспекторы за пьяным мотоциклистом на Ставрополье

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-23T11:55:57+03:00

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23-летний пьяный мотоциклист на Ставрополье пытался уйти от погони, но попал на 50-тысячный штраф. Патрульные на дороге «Георгиевск – Новопавловск» увидели мужчину на железном коне без шлема, промчавшегося мимо. 20 минут автоинспекторы преследовали нарушителя, который решил сделать остановку только в Кировском округе.

Дунуть в трубочку алкотестера мужчина не отказался, аппарат выявил больше 0,75 промилле. Выяснилось, что мотоциклист не имел прав. На него было составлено сразу 8 административных протоколов. Среди его прегрешений: неповиновение сотрудникам полиции, неостановка по требованию сотрудника полиции, выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора, управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном законом порядке и без регистрационных знаков, а также езда без мотошлема.

На сутки его поместили в камеру. Водителя ждет перспектива провести там две недели и заодно подумать, где достать 50 тысяч, чтобы оплатить все штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU