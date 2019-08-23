Серийный автовор задержан в Ставрополе

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-23T12:08:13+03:00

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Женщина в Ставрополе сообщила о краже из автомобиля. Она находилась в торговом центре, а неизвестный разбил стекло ее автомобиля и похитил из салона дорожный рюкзак, сумку с ювелирными украшениями и другим имуществом.

По подозрению в краже был задержан 31-летний ранее судимый житель соседнего региона, который в отделе признался, что разбил стекло автомобильной свечой зажигания и совершил кражу. В целях конспирации он надевал медицинскую маску.

Установлена причастность автовора к 7 аналогичным преступлениям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU