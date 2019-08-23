На Ставрополье коллекционер обворован на 120 тыс рублей
Его напоил знакомый и похитил 600 монет и 60 медалей и значков
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Накануне мужчины вместе выпивали в доме собирателя уникальных вещиц. Знакомый дождался, когда хозяин уснет и вынес из соседней комнаты 600 юбилейных монет, 60 медалей и значков, а также наручные часы, мужскую парфюмерию и другие личные вещи.
51-летний ранее судимый мужчина в отделе полиции во всем сознался. Он рассчитывал продать имущество, но не успел.
Возбуждено уголовное дело, а имущество возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU