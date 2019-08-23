2019-08-23T12:45:39+03:00
Происшествия

На Ставрополье коллекционер обворован на 120 тыс рублей

Его напоил знакомый и похитил 600 монет и 60 медалей и значков
Полина ШАПОШНИКОВА
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Накануне мужчины вместе выпивали в доме собирателя уникальных вещиц. Знакомый дождался, когда хозяин уснет и вынес из соседней комнаты 600 юбилейных монет, 60 медалей и значков, а также наручные часы, мужскую парфюмерию и другие личные вещи.

51-летний ранее судимый мужчина в отделе полиции во всем сознался. Он рассчитывал продать имущество, но не успел.

Возбуждено уголовное дело, а имущество возвращено владельцу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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