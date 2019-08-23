В Дагестане 4-летний мальчик сбежал из садика рядом с опасной магистралью

СЕГОДНЯ 13:12 2019-08-23T13:14:09+03:00

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В Махачкале начались поиски пропавшего 4-летнего ребенка. Это случилось менее получаса назад, поэтому имени, фамилии и сведений о семье пока никаких нет, но есть фото мальчика. Как рассказал "КП-Северный Кавказ" дежурный в республиканском МВД, со слов дозвонившейся в отделение перепуганной воспитательницы, малыш сбежал из садика в Кировском районе.

- Из возможных угроз - расположившаяся рядом магистраль. На проспекте Акушинского очень интенсивное движение, потому что это главная дорога для въезда в город, - отметил собеседник.

Всем, кто располагает информацией о местонахождении ребенка, обращаться по телефону:

8 9994191648 либо 102, 112.

Напомним, что именно на проспекте Акушинского недавно автоблогер-лихач сбил насмерть 19-летнего пешехода.

ИСТОЧНИК KP.RU