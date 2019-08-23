Станцевал лезгинку — в тюрьму: кавказцы попали под уголовку за танцы
За лезгинку можно попасть в тюрьму. Главное — помешать своими танцами десяткам людей. Всё началось, когда группа ребят в Калуге решила оторваться и устроить ночную тусовку с покатушками на машинах, шумной музыкой и приятным общением с дамами.
Далеко не все из них были уроженцами республик Северного Кавказа, однако именно эти ребята решили немножко покуражиться перед девушками. Сказано — сделано. Четыре авто остановились на перекрёстке улиц Кирова и Марата намеренно перегородив дорогу для других автомобилей.
Пока остальные водители приходили в себя, из машин высыпали девять человек. Инициатор, придумавший «гениальный план» пустился танцевать легендарную лезгинку. А друзья так его подбадривали, что в руках одного из них даже появилось нечто, похожее на огнестрельное оружие.
Эпизод попал на камеры наблюдения и вызвал широкий резонанс в Калуге, где к подобным выходкам не привыкли. За дело тут же взялись и полицейские.
За этот танец молодые люди рискуют попасть в тюрьму.
— Благодаря записям камер видеонаблюдения удалось найти все машины, потом и участников танцевального шоу на перекрёстке. Против них составили протоколы по 11 нарушениям, в том числе «Парковка в неустановленном месте» и «Нарушение ПДД пешеходом», — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Калужской области.
Однако на этом дело не кончилось. Полицейские нашли в действиях танцоров состав уголовного преступления. Дело возбудили по статье «Хулиганство». Теперь танцору и его друзьям может грозить до 7 лет колонии.
— Материалы уголовного дела уже собраны. Мы не можем однозначно сказать, что участники этого шоу совершили преступление. Этот вопрос решит суд. Что же касается предмета, похожего на оружие — в этом направлении до сих пор ведётся работа, однако пока ничего подобного во владении одного из участников танцев не найдено, — резюмировали в пресс-службе региональной полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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