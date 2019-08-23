Кадыров отказался давать своё имя самой большой мечети в Европе

СЕГОДНЯ 14:34 2019-08-23T14:37:24+03:00

Мечеть в Шали должна была носить имя Рамзана Кадырова

Изменить размер текста: A A

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отказался давать своё имя открытой сегодня самой большой мечети Европы. По словам политика, она будет названа в честь пророка Мухаммеда — центральной фигуры ислама.

— Мечеть отныне и навсегда будет носить имя самого дорого нашим сердцам человека, — сказал на церемонии открытия глава Чеченской Республики. — Мечеть названа именем пророка Мухаммеда!

Кадыров показывает самую большую в Европе мечеть.

Мусульмане всего мира считают Мухаммеда главным пророком ислама. Ведь именно ему, по легенде, Аллах передал священную книгу — Коран, по заветам которой живёт каждый правоверный мусульманин.

Размеры новой мечети в городе Шали поражают воображение — она сможет единовременно принимать до 30 тысяч человек и занимает площадь в 5 гектаров. По сторонам расположены два минарета высотой 63 метра. Высота купола — 43 метра. Строительство было начато в конце 2012 года.

С знаменательным событием — открытием самой грандиозной мечети Европы — жителей Чечни поздравил президент России Владимир Путин. Ноту с его пожеланиями зачитал полномочный представитель президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Матовников.

— Поздравляю вас! Реализация этого масштабного впечатляющего проекта — большое знаменательное событие для жителей Шали и всей Чеченской Республики, исповедующих ислам. Новая мечеть призвана стать важным духовным просветительским центром, источником продвижения истинных ценностей ислама, средоточием религиозной и культурной жизни мусульман всего региона. Уверен, что эта величественная, одна из крупнейших в Европе, мечеть будет содействовать приобщению людей, особенно молодежи, к историческим и религиозным традициям отцов и дедов, укреплению мира и согласия в нашем обществе, — считает президент России.

КСТАТИ

Кадыров построил самую большую в Европе мечеть имени себя

В Шали на открытие самой большой европейской мечети приедут представители нескольких десятков стран. Торжество состоится 23 августа, передает глава Чечни Рамзан Кадыров (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU