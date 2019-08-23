Пустыня прекраснее, чем в Египте, существует на Ставрополье
Даже местные жители удивились необычным видам
Фото: Федор Лашков
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Фотографии желтых песков, чарующие своей необычностью на фоне привычной зелени Ставрополья, заставили взбудоражиться местных жителей.
«Не думал, что такая красота может быть в Нефтекумском районе», - написал один из наблюдавших воочию египетские виды ставрополец.
Равнина располагается на юго-востоке Ставропольского края, очень близко к Дагестану. Именно на границе восточные степи Ставрополья переходят в пустыню со множеством песчаных барханов.
ИСТОЧНИК KP.RU