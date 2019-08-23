Пустыня прекраснее, чем в Египте, существует на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-23T14:59:00+03:00

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Фотографии желтых песков, чарующие своей необычностью на фоне привычной зелени Ставрополья, заставили взбудоражиться местных жителей.

«Не думал, что такая красота может быть в Нефтекумском районе», - написал один из наблюдавших воочию египетские виды ставрополец.

Равнина располагается на юго-востоке Ставропольского края, очень близко к Дагестану. Именно на границе восточные степи Ставрополья переходят в пустыню со множеством песчаных барханов.

ИСТОЧНИК KP.RU