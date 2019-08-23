2019-08-23T16:30:15+03:00
Экономика

Масштабное строительство учреждений образования ждет Ставрополье

22 разрешения на строительство из 85 приходится на объекты образования
Полина ШАПОШНИКОВА
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Разрешение на строительство 85 объектов в Ставропольском крае выдано в 2019 году. Сотрудники АО «Государственная экспертиза в сфере строительства» проверили всю документацию будущих строений и правильность инженерных изысканий и смет.

Среди социально значимых объектов выдано разрешение на строительство лечебно-диагностического корпуса Ставропольского краевого клинического диспансера. Больше всего будет построено объектов образования — 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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