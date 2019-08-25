Каскадная лестница Железноводска станет длиннейшей в России

СЕГОДНЯ 14:51 2019-08-25T14:51:20+03:00

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На КМВ продолжаются работы по благоустройству городов. Руководство Ставропольского края двигается к своей идеи сделать каскадную лестницу Железноводска одной из главных достопримечательностей. Для этого её удлиняют, желая сделать самой длинной на юге страны.

На данный момент по всей протяжённости лестницы установлено 205 аутентичных стилизованных фонарей. Продолжается обустройство Fe-площади и «парящей набережной», а также ведется облицовка уникального бювета-книги. Вскоре рабочие приступят к установке малых архитектурных форм. Длина «каскадки» сейчас составляет почти километр. В пресс-службе курортного города «КП - Северный Кавказ» сообщили, что вскоре она станет самой длинной на юге России.

ИСТОЧНИК KP.RU