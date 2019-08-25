2019-08-25T18:13:33+03:00
Происшествия

«С 1 сентября!»: в Грозном сгорела средняя школа

К счастью, пострадавших нет [видео]
Андрей ЗОБОВ
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В Грозном за неделю до 1 сентября сгорела школа. Пожар 2 ранга сложности начался в учительской и кабинете директора на 2 этаже. К счастью, спасатели прибыли на место вовремя и успели остановить распространение пламени.

— В 13.44 поступило сообщение о пожаре в школе №47 города Грозного. Всего было привлечено 35 человек и 8 единиц техники. Площадь пожара составила 55 квадратных метров. Пострадавших нет, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Уже в 14:16 пожар ликвидировали. Причина возгорания пока неизвестна. На месте работают эксперты.

Пожар в школе №46 города Грозного.Видео: ГУ МЧС по Чеченской Республике

ИСТОЧНИК KP.RU

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