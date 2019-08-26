2019-08-26T09:02:11+03:00
Происшествия

Дело об умершей роженице расследуют на Ставрополье

24-летняя женщина скончалась после кесарева сечения
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело после смерти 24-летней женщины в родах в Андроповской районной больнице.

Женщине провели кесарево сечение 15 августа. После операции состояние роженицы ухудшилось, утром 16 августа наступила ее смерть. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина ушла из жизни из-за эмболии околоплодными водами.

Дело расследуется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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