Дело об умершей роженице расследуют на Ставрополье
24-летняя женщина скончалась после кесарева сечения
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На Ставрополье следователи возбудили уголовное дело после смерти 24-летней женщины в родах в Андроповской районной больнице.
Женщине провели кесарево сечение 15 августа. После операции состояние роженицы ухудшилось, утром 16 августа наступила ее смерть. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина ушла из жизни из-за эмболии околоплодными водами.
Дело расследуется, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU