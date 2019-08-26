Главный корпус СКФУ горел в Ставрополе

СЕГОДНЯ 09:19 2019-08-26T10:10:33+03:00

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В 21:34 25 августа в Северо-Кавказском федеральном университете загорелись помещения. Возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в краевом МЧС. В лаборантской сработала система автоматической пожарной сигнализации, и спасатели выдвинулись на помощь.

Горело главное здание СКФУ, корпус на улице Пушкина,1. Огонь повредил помещение лаборантской, кафедры биомедицины и физиологии на площади 15 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU