Главный корпус СКФУ горел в Ставрополе
Огонь повредил несколько помещений
Фото: ГУ МЧС РФ по СК
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В 21:34 25 августа в Северо-Кавказском федеральном университете загорелись помещения. Возгорание произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, сообщили в краевом МЧС. В лаборантской сработала система автоматической пожарной сигнализации, и спасатели выдвинулись на помощь.
Горело главное здание СКФУ, корпус на улице Пушкина,1. Огонь повредил помещение лаборантской, кафедры биомедицины и физиологии на площади 15 квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU