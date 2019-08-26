Ставрополье поразило всех на “Тавриде-АРТ”

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-26T09:46:43+03:00

На фестивале было объявлено, что в нашем крае возможно появление арт-резиденции для молодых талантов

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Ставрополье приняло участие в фестивале творческих сообществ “Таврида-АРТ” в Крыму. 4 тысячи участников “Таврида-АРТ”, свои возможности в арт-кварталах, посвященных разным направлениям искусства: музыке, танцу, кино, народному искусству, театру, КВН. Ставрополье отметили как регион, «поразивший больше всего».

На базе «Тавриды» планируется создать центр для молодых деятелей культуры, который будет функционировать круглый год. Планируется создать культурные арт-резиденции для молодых талантов. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заговорил о возможности создания такой резиденции в нашем крае.

ИСТОЧНИК KP.RU