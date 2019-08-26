2019-08-26T09:46:43+03:00
Звезды

Ставрополье поразило всех на “Тавриде-АРТ”

На фестивале было объявлено, что в нашем крае возможно появление арт-резиденции для молодых талантов
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ставрополье приняло участие в фестивале творческих сообществ “Таврида-АРТ” в Крыму. 4 тысячи участников “Таврида-АРТ”, свои возможности в арт-кварталах, посвященных разным направлениям искусства: музыке, танцу, кино, народному искусству, театру, КВН. Ставрополье отметили как регион, «поразивший больше всего».

На базе «Тавриды» планируется создать центр для молодых деятелей культуры, который будет функционировать круглый год. Планируется создать культурные арт-резиденции для молодых талантов. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заговорил о возможности создания такой резиденции в нашем крае.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24