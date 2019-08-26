Северный Кавказ редко берет ипотеку

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-26T10:05:29+03:00

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Население Северного Кавказа редко берет ипотеку, чтобы купить жилье. Об этом свидетельствует исследование, проведенное РИА Новости.

Меньше всего ипотеку оформляют в Ингушетии: есть вероятность не найти в первой тысячи прохожих человека, выплачивающего жилищный долг перед банком — 0,8 на такое количество людей. Каждый третий житель Дагестана взял ипотеку, чтобы купить жилье. В Чечне тоже нечасто идут на такой шаг (1,4).

Немного лучше ситуация в Кабардино-Балкарии, где не боится ипотеки каждый шестой-седьмой житель (6,7). А в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии рискует каждый восьмой-девятый человек (8,8 и 8,7 жителей соответственно). Лучшая обстановка на Ставрополье, где коэффициент равен 14,2. Но и это уступает среднероссийскому показателю — 18,4.

ИСТОЧНИК KP.RU