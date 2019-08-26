2019-08-26T10:08:27+03:00
Происшествия

На Ставрополье одно ДТП повлекло за собой второе

В перевернутый автомобиль въехала иномарка
Полина ШАПОШНИКОВА
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2 ДТП с разницей в несколько минут произошли на одном участке трассы в Андроповском районе 25 августа. Водитель «Лады- 211440» наехал на дорожное ограждение, из-за чего машину перевернуло. Пять минут спустя водитель «Тойоты Камри» врезался в «Ладу».

Обе машины неслись с большой скоростью. В итоге 24-летний водитель отечественного автомобиля и 57-летний водитель иномарки госпитализированы. Молодой человек много раз нарушал ПДД. Идет проверка всех обстоятельств, сообщили в УИГББ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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