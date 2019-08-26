"Золотой состав": "Синтоловый качок" пошел шутить в КВН - видео

СЕГОДНЯ 10:32 2019-08-26T10:37:49+03:00

Но Терешин вызвал восторг и смех без каких-либо шуток

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Популярный фрик Кирилл Терешин впервые пришел на игру КВН. Он стал не просто зрителем - он стал игроком одной прославленной команды. Появление "Синтолового качка" произошло в рамках финального конкурса "Фристайл".

- "Руки-Базуки" пришел просить у Гудвина синтол, - пошутил Терешин.

- А может мозги?

- Не, синтол, - замечает третий человек.

Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета 00:00 00:00

Больше фрик не шутил. В свой звездный час фрик сказал 17 слов, три из которых - междометия. В основном "Синтоловый качок" объявлял номера.

Однако этот минимум все-таки позволил команде "Плюс семь" выиграть в матче, набрав максимум и в конкурсе, и в игре.

Выступление Терешина на КВН.

ИСТОЧНИК KP.RU