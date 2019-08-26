"Золотой состав": "Синтоловый качок" пошел шутить в КВН - видео
Популярный фрик Кирилл Терешин впервые пришел на игру КВН. Он стал не просто зрителем - он стал игроком одной прославленной команды. Появление "Синтолового качка" произошло в рамках финального конкурса "Фристайл".
- "Руки-Базуки" пришел просить у Гудвина синтол, - пошутил Терешин.
- А может мозги?
- Не, синтол, - замечает третий человек.
Биография «Синтолового качка»: как Кирилл Терешин стал звездой интернета
Больше фрик не шутил. В свой звездный час фрик сказал 17 слов, три из которых - междометия. В основном "Синтоловый качок" объявлял номера.
Однако этот минимум все-таки позволил команде "Плюс семь" выиграть в матче, набрав максимум и в конкурсе, и в игре.
Выступление Терешина на КВН.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Кирилл «Руки-базуки» Терешин, синтоловый качок из Пятигорска: Досье KP.RU»