2019-08-26T10:35:43+03:00
Происшествия

На Ставрополье женщина на иномарке сбила ребенка

8-летняя велосипедистка попала под колеса, когда машина выезжала задом с территории частного дома
Полина ШАПОШНИКОВА
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25 августа в Новоалександровском районе водитель задела ребенка на велосипеде. «Киа Церато» двигалась задним ходом при выезде с территории частного дома. 8-летняя девочка как раз ехала по тротуару. У ребенка ушибы и ссадины. Иномаркой управляла 44-летняя женщина, которая за последние пару лет не привлекалась за нарушение ПДД. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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