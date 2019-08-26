На Ставрополье женщина на иномарке сбила ребенка
8-летняя велосипедистка попала под колеса, когда машина выезжала задом с территории частного дома
Изменить размер текста:
25 августа в Новоалександровском районе водитель задела ребенка на велосипеде. «Киа Церато» двигалась задним ходом при выезде с территории частного дома. 8-летняя девочка как раз ехала по тротуару. У ребенка ушибы и ссадины. Иномаркой управляла 44-летняя женщина, которая за последние пару лет не привлекалась за нарушение ПДД. Проводится проверка по факту ДТП, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU