На Ставрополье арестованы счета ЗАО «Алеврит»
Работникам организации год не выплачивали зарплату
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В Ипатово идет расследование уголовного дела по невыплаченной зарплате работникам ЗАО «Алеврит». С ноября 2017 по декабрь 2018 врио директора оставил без средств к существованию 18 сотрудников. Общий долг превысил 940 тысяч рублей. На настоящий момент все деньги людям выплачены. На транспорт и расчетный счет организации наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU