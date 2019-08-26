2019-08-26T10:50:32+03:00
Происшествия

На Ставрополье арестованы счета ЗАО «Алеврит»

Работникам организации год не выплачивали зарплату
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Ипатово идет расследование уголовного дела по невыплаченной зарплате работникам ЗАО «Алеврит». С ноября 2017 по декабрь 2018 врио директора оставил без средств к существованию 18 сотрудников. Общий долг превысил 940 тысяч рублей. На настоящий момент все деньги людям выплачены. На транспорт и расчетный счет организации наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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