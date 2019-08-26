Чеченсий халк "чеканит" мяч на видео

СЕГОДНЯ 10:55 2019-08-26T10:55:44+03:00

Асхаб Тамаев показал, какой из него футболист

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Не только шею качает и гантели тягает "Чеченский халк" Асхаб Тамаев. Юноша как и большинство молодых парней увлекается футболом. Да, не профессионально, но что-то показать все-таки может. Вот он вместе с популярным в Youtube блогером набивает мяч. Как говорят в народе - "чеканит".

- А ты "чеканить" мячом можешь? - спросил основатель проекта "Лев против", который показательно отбивает у московской молодежи желание напиваться до беспамятства.

После этих слов Тамаев и показывает свои навыки в этом деле:

Тамаев "чеканит" мяч.

Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой? 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU