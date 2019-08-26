Чеченсий халк "чеканит" мяч на видео
Не только шею качает и гантели тягает "Чеченский халк" Асхаб Тамаев. Юноша как и большинство молодых парней увлекается футболом. Да, не профессионально, но что-то показать все-таки может. Вот он вместе с популярным в Youtube блогером набивает мяч. Как говорят в народе - "чеканит".
- А ты "чеканить" мячом можешь? - спросил основатель проекта "Лев против", который показательно отбивает у московской молодежи желание напиваться до беспамятства.
После этих слов Тамаев и показывает свои навыки в этом деле:
Тамаев "чеканит" мяч.
Откуда взялся "Чеченский халк", и кто он такой?
ИСТОЧНИК KP.RU
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