2019-08-26T11:40:56+03:00
Спорт

Мотокроссер из Железноводска в 12 лет выиграл чемпионат страны

В 4 года мальчик уже участвовал в своей первой гонке
Полина ШАПОШНИКОВА
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Единственный представитель Ставропольского края на чемпионате страны по мотокроссу стал победителем соревнований. Александру Федорцеву из Железноводска 12 лет. Он взял победу в классе 85 см3. Это объем двигателя.

Впервые сел на мотоцикл и погнал Саша в 4 года. Мама не смотрит его выступление с тех пор, как на чемпионате Европы в Польше сын сломал руку. Ей тревожно. Саша пытается компенсировать материнскую тревогу покупая ей подарки с отложенных от побед денег. Делится он деньгами и с отцом, и с братом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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