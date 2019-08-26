Мотокроссер из Железноводска в 12 лет выиграл чемпионат страны

СЕГОДНЯ 11:40 2019-08-26T11:40:56+03:00

В 4 года мальчик уже участвовал в своей первой гонке

Изменить размер текста: A A

Единственный представитель Ставропольского края на чемпионате страны по мотокроссу стал победителем соревнований. Александру Федорцеву из Железноводска 12 лет. Он взял победу в классе 85 см3. Это объем двигателя.

Впервые сел на мотоцикл и погнал Саша в 4 года. Мама не смотрит его выступление с тех пор, как на чемпионате Европы в Польше сын сломал руку. Ей тревожно. Саша пытается компенсировать материнскую тревогу покупая ей подарки с отложенных от побед денег. Делится он деньгами и с отцом, и с братом.

ИСТОЧНИК KP.RU